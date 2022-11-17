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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 2:21

В Красноярске 8-летний мальчик упал с квадроцикла из-за беспечности родителей

Он катался без присмотра взрослых
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске 8-летний ребенок пострадал после падения с квадроцикла из-за беспечности родителей. Как сообщают в ГИБДД, мальчишке подарили транспорт на день рождения. Ребенок катался на нем самостоятельно и без присмотра родителей.

Все произошло на проспекте Свободный неподалеку от дачного участка. Школьник выехал на дорогу, не справился с управлением и упал, серьезно ударившись об землю. После случившегося мальчишку доставили в больницу. К счастью, с ним все хорошо, машин на дороге не было, серьезного ДТП не произошло.

- Инспекторами полка ДПС в отношении отца несовершеннолетнего составлен рапорт за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию, который передан в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения проверки, - пояснили в ГИБДД.