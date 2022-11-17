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НовостиОбщество17 ноября 2022 2:04

У деревьев в сквере на Ладо Кецховели в Красноярске появилась подсветка

Всего на территории установили 33 лампы
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Железногорского района

Фото: администрация Железногорского района

Сквер-цветник на Ладо Кецховели, 28-30 в Красноярске обзавелся красочной подсветкой. Об этом сообщила администрация Железнодорожного района.

На территории установили 33 лампы, которые окрашивают деревья в зеленые, синие и красные цвета.

Как отметили в администрации, это было сделано для того, что добавить красочных цветов в осеннюю серость и ранние сумерки.

Напомним, светящиеся фигуры в виде человечков появились на улице Маерчака, а на бульваре Экзюпери установили новогодние звезды-украшения. Они зажигаются в жилом комплексе с 2019 года.