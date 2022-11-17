В Красноярске с 30 ноября появится новый сервис доставки продуктов «Самокат»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 30 ноября появится новый сервис доставки продуктов на дом «Самокат». Об этом заявили представители приложения на их главной странице. Сейчас в годе ведется поиск курьеров.

Пока сервис еще не зашел в город, жителям предлагают полистать каталог и ознакомиться с ассортиментом, который в ближайшем будущем будет доставлять «Самокат».

Напомним, ранее в Красноярске появились баннеры, указывающие на приход нового сервиса доставки в город. Также горожане заметили нескольких курьеров в рекламных целях рассекающих по городу.