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НовостиОбщество17 ноября 2022 1:57

В Красноярске с 30 ноября появится новый сервис доставки продуктов «Самокат»

Об этом сообщили представители приложения
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 30 ноября появится новый сервис доставки продуктов на дом «Самокат». Об этом заявили представители приложения на их главной странице. Сейчас в годе ведется поиск курьеров.

Пока сервис еще не зашел в город, жителям предлагают полистать каталог и ознакомиться с ассортиментом, который в ближайшем будущем будет доставлять «Самокат».

Напомним, ранее в Красноярске появились баннеры, указывающие на приход нового сервиса доставки в город. Также горожане заметили нескольких курьеров в рекламных целях рассекающих по городу.