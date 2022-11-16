Счетная палата Красноярского края назвала программу по улучшению экологии провалившейся

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Счетная палата выдала заключение о реализации нацпроекта «Экология» в Красноярском крае. По мнению аудиторов, уровень загрязнения атмосферы в регионе практически не снизился. Красноярский край по-прежнему остается в лидерах по загрязнению среди российских регионов.

В Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске, Минусинске и Лесосибирске уровень загрязнения воздуха отмечен как «очень высокий». Также аудиторы раскритиковали состояние водоемов и отсутствие в крае мер по переработке твердых бытовых отходов. Объем сброса загрязненных сточных вод только растет.

Всего власти потратили на реализацию проекта 860 миллионов рублей, из них 350 миллионов – это деньги самого края. Счетная палата поручила Минэкологии разработать и усилить контроль мер, а также предложила включить проблемные города региона в эксперимент по квотированию выбросов.