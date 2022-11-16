В Красноярском крае обследуют бомбоубежища и закупят детские противогазы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство Красноярского края изменило госпрограмму по безопасности и защите от ЧС. Программа получит дополнительное финансирование, на которое власти обследуют имеющиеся бомбоубежища и, например, закупят детские противогазы. Также планируется реконструкция централизованной системы оповещения населения.

Судя по тексту документа, каждый год власти будут закупать не менее трехсот детских противогазов для детей от 1,5 до 7 лет. Также говорится о поддержании в рабочем состоянии средств оповещения в 47 населенных пунктах.

Также до конца года в крае подготовят технические заключения по восьми сооружениям гражданской обороны. Известно, что один объект ГО уже планируется капитально отремонтировать.