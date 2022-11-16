В Хакасии следователи проверяют гибель пожилых супругов в пожаре

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Хакасии во время пожара в частном доме погибли двое супругов. 59-летняя женщина и 65-летний мужчина жили в Алтайском районе, в селе Краснополье. Когда пожарные потушили возгорание, то нашли их тела с признаками отравления угарным газом.

Следователи полагают, что свой дом супруги отапливали с помощью печи. Вероятно, они оставили тлеющую золу, которая разгорелась и спровоцировала пожар.

Сейчас следователи проводят проверку случившегося. Уголовных дел в СК пока не заводили.