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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 14:14

В Хакасии следователи проверяют гибель пожилых супругов в пожаре

Судя по всему, они оставили печь непотушенной на ночь
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Хакасии во время пожара в частном доме погибли двое супругов. 59-летняя женщина и 65-летний мужчина жили в Алтайском районе, в селе Краснополье. Когда пожарные потушили возгорание, то нашли их тела с признаками отравления угарным газом.

Следователи полагают, что свой дом супруги отапливали с помощью печи. Вероятно, они оставили тлеющую золу, которая разгорелась и спровоцировала пожар.

Сейчас следователи проводят проверку случившегося. Уголовных дел в СК пока не заводили.