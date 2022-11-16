В Красноярском крае снегоход врезался в жилой дом, пострадали три человека. Фото: ГИБДД

В поселке Подтесово Енисейского района в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека – 38-летний мужчина, его 35-летняя жена и 11-летний сын. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить у пресс-службы краевой полиции.

Случилось все в минувший понедельник 14 ноября. Семья решила съездить вечером к себе на участок, чтобы покормить собаку. Сели на снегоход «Стелс Викинг» втроем, стали отъезжать от дома. И в этот момент, при повороте налево, снегоход стал набирать скорость. Водитель не успел среагировать – в результате техника врезалась в здание, все трое получили травмы и были доставлены в Енисейскую районную больницу.

Разбираясь в причинах случившегося, госавтоинспекторы выяснили, что у мужчины нет водительского удостоверения, снегоход не зарегистрирован, а семья отправилась на нем в путь без мотошлемов. За все это придется выплатить штрафы.