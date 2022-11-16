Житель Сосновоборска признался в убийстве матери Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Сосновоборска признал свою вину в смерти родной матери. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Два месяца назад, в середине сентября, 53-летняя потерпевшая задержалась в гостях у своей знакомой в поселке Ермолаевский затон (Березовский район). Женщины довольно долго употребляли алкоголь, наконец, сын решил вернуть мать домой.

Причем в тот день 34-летний подозреваемый также был пьян. На такси он доехал до поселка, забрал мать, привез ее в Сосновоборск. И здесь началось страшное: стал "отучать" ее кулаками от пьянства. Избил так, что живого места не оставил. После такого зверства даже не вызвал бригаду скорой помощи. А к утру женщина умерла. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стала закрытая тупая травма грудной клетки.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину в содеянном и раскаялся. Вместе с заключительным обвинением дело направили в суд на рассмотрение.