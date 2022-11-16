В 2022 году в Енисей выпустили уже более 4,2 миллиона мальков осетра

Мальки осетра. Фото предоставлено компанией

В 2022 году в Енисей выпущено более 4,2 миллиона мальков осетра. Зарыбление сибирской реки проходило в течение четырех месяцев, за это время состоялось 16 акций по выпуску мальков. Изначально планировалось выпустить почти в два раза меньше, но с учетом благоприятных условий и по согласованию с Росрыболовством было принято решение об увеличении объемов выпуска ценной рыбы. Сибирский осетр обитает в реках и озерах Сибири от Иртыша до Колымы, с 2001 года занесен в Красную книгу России. Предельный возраст рыбы – 60 лет, вес доходит до 200 кг, длина – до 2 метров. Нерестится в низовьях Енисея.

Отметим, впервые сотрудники гидростанции приняли участие в программе восстановления осетра в 2020 году, когда в Енисей были выпущены более 218 тысяч мальков, в следующем году – уже 2,7 миллиона. Количество рыбы и сроки выпуска каждой партии определяют ученые-ихтиологи, которые оценивают состояние кормовой базы и условия для выживания мальков.

Каждый выпуск контролирует комиссия специалистов, в которую входят сотрудники Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, Енисейского территориального управления Росрыболовства, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры Красноярского края. Сотрудники станции сопровождают ценных рыб на всех стадиях отгрузки, транспортировки и выпуска. Участие в программе восстановления осетра будет продолжено и в 2023 году.