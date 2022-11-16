В Красноярске «Любимая пекарня» взыскала полмиллиона за незаконное использование своего товарного знака Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске компания «Любимая пекарня» защитила в суде свои права на товарный знак. Известная фирма, производитель хлебобулочных и кондитерских изделий, которые пользуются стабильным спросом у потребителей, зарегистрировала его, как положено по закону.

И вдруг до руководства доходят новости, что их товарным знаком пользуются другие. Конкретно – ООО «Пироежка» и ООО «Виктория». Направили туда «тайного покупателя» - и да, информация подтвердилась: вывески у входа, оформление внутри, даже на «уголке потребителя» - везде используется товарный знак, слишком сильно похожий на «Любимую пекарню».

В Арбитражном суде иск к плагиатчикам приняли, эксперты проверили все. И вот результат: ООО «Пироезжка» должно выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей (хотя изначальная сумма иска составляла 1 миллион рублей). Второй иск, к «Виктории» будут рассматривать 6 декабря.