В Кодинске энергетики подарили районной библиотеке специализированные издания для детей

Юные читатели библиотеки с подарками. Фото предоставлено компанией

Сотрудники Богучанской ГЭС передали Кежемской межпоселенческой Центральной районной библиотеке им. А.Ф. Карнаухова в Кодинске специализированные издания для слепых и слабовидящих детей. 13 ноября в библиотеке прошла встреча-презентация энергетиков, работников библиотеки, детей и их родителей, которую приурочили к Международному дню слепых и Всемирному дню доброты.

Книги специально подготовлены благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» по заказу Группы РусГидро и поступили во все филиалы и дочерние компании для адресной передачи в специализированные учреждения для слабовидящих детей.

Михаил Тушминцев, председатель первичной профсоюзной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Богучанской ГЭС, передал библиотеке по пять комплектов развивающих книг «Дядя Степа» (в двух томах) и второго выпуска книги «Путешествие по странам и континентам».

Михаил Тушминцев передает книги. Фото предоставлено компанией

Книги изготовлены по специальной полиграфический технологии: вырубка, конструктивные элементы, конгрев, выборочный лак, вставки из тактильных материалов и аппликации облегчают восприятие иллюстраций детьми с нарушениями зрения.

В каждый комплект входит «Волшебный карандаш» (электронное устройство для считывания микрокодов, напечатанных в книгах, воспроизведения музыкальных и текстовых файлов), USB-кабель, сетевой адаптер, наушники и инструкции по использованию. К книгам прилагаются «Занимательные задания» - карточки с загадками, кроссвордами и лабиринтами, направленными на развитие воображения, творческой фантазии, мышления и речи ребенка.