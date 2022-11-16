Прямые рейсы из Красноярска в Бангкок начнут летать с 25 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Для информации любителей отдохнуть в жарких странах: с 25 ноября можно будет улететь в столицу Таиланда прямо из Красноярска. Обслуживать прямые рейсы будет авиакомпания «Аэрофлот», сообщила пресс-служба аэропорта «Красноярск».

Летать будут воздушные суда Boeing 737-800 (вместимость от 162 до 189 мест, в зависимости от класса). Трижды в неделю: в Бангкок – по понедельникам, средам и пятницам. Обратно в Красноярск – по тем же самым дням. Время в пути займет в среднем 7 часов.

Добавим, что ранее появилась информация о зимних рейсах из Красноярска в Пхукет, но пока без подробностей. Зато известно о полетах в Патайю – с 27 ноября, дважды в неделю. В декабре все желающие смогут отправиться в Лаос. А 11 ноября из Красноярска направился самолет в первый рейс в Шри-Ланку.