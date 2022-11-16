В Красноярске выставили на продажу два торговых центра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске появилась информация о том, что два торговых центра, которые находятся на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 74 г и 74 д, выставлены на продажу. Оба принадлежали одному владельцу – ООО «Саяны». Но собственник некоторое время назад объявил о банкротстве, а теперь оба здания пытается продать кредитор – банк «Траст».

Ранее здесь располагались ресторан «Медео» и ТРЦ «Саяны». Общая площадь одного составляет 1 989 квадратных метров, первоначальная цена лота – 39,3 миллиона рублей. Площадь второго здания – 4 015 квадратных метров, цена – 77,8 миллиона рублей. Оба стоят рядом и даже соединены стеклянной галереей. Площадь земельных участок составляет более 10 тысяч квадратных метров.

Кредитор в лице банка торопится реализовать заложенное имущество, поэтому торги назначены уже на 28 ноября, сообщают Sibnovosti.