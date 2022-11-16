В трех поселениях Абанского района Красноярского края впервые появилась мобильная связь

Инженеры установили в Малкасе базовую станцию на 50-метровой вышке. Фото: МегаФон

Мобильная связь и интернет появились в трех поселениях Абанского района Красноярского края: в маленькой чувашской деревне Малкас, селах Покровка и Восток. Там Сеть 2G и 4G запустил МегаФон.

Деревня Малкас расположена в более чем в 200 км от Красноярска, в восточной части края, к западу от реки Абан. Она была основана в 1918 году и носила название Чувашская. Сегодня это одно из немногих мест компактного проживания чувашей в регионе, где сохраняются традиции и самобытность этого народа. В Малкасинском сельском клубе ежегодно проводится праздник чувашской культуры «Уяв», на который съезжаются жители окрестных деревень. Теперь поделиться с родными и друзьями яркими фотографиями в национальных костюмах или выложить в соцсети видео с народными песнями и плясками сельским жителям будет значительно проще – ведь скорость мобильного интернета в Малкасе сейчас сопоставима с городской – в среднем 30 Мбит/с.

Появление 4G значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Например, сельчанам не нужно будет идти пешком, чтобы передать показания счетчиков – теперь это можно сделать по телефону, электронной почте или в мобильном приложении. Школьники, которые ездят на учебу в соседнее село Самойловка, всегда будут на связи с родителями, а в сильные холода и метели смогут подключаться к урокам дистанционно. Записаться в поликлинику, подать заявку на получение справки на «Госуслугах», оформить налоговый вычет – все эти и многие другие вопросы местные жители теперь будут решать проще и быстрее с помощью смартфона. Также им стали доступны современные технологии звонков, в том числе VoLTE, отличающаяся особо чистым звуком, мгновенным соединением и возможностью одновременно разговаривать и пользоваться интернетом.

Отметим, строительство сети шло в рамках госпрограммы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районной администрацией.

– Когда мы разрабатываем технические решения для строительства телеком-объектов в малых населенных пунктах, то всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить качественное покрытие на максимальной территории. Наши инженеры изучили радиоусловия местности и установили в Малкасе базовую станцию на 50-метровой вышке, что позволило дополнительно запустить связь в близлежащих селах Покровка и Восток. В общей сложности доступ к современным телеком-сервисам получили более 250 человек, – отметил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.