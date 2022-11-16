В Красноярске назвали победителей конкурса «Самый благоустроенный район-2022»

Победители номинации «Лучший дворник». Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске наградили победителей конкурса «Самый благоустроенный район». Мероприятие прошло 15 ноября в Культурном центре на Высотной (ГорДК). Ежегодно в конкурсе участвуют десятки тысяч человек. В этом году на конкурс поступило 11 591 заявок. Это в 10 раз больше, чем в первом конкурсе, который провели в 2014 году, тогда участников было 1077. Главная цель конкурса – чтобы как можно больше людей почувствовали себя настоящими хозяевами города, были вовлечены в его жизнь и преображение, понимали, что их инициативы и неравнодушие в Красноярске всегда получают поддержку.

– Ежегодно крепнет движение неравнодушных горожан, готовых объединяться и делать жизнь в родном городе лучше. Все больше людей в каждом районе становятся полноправными участниками процессов преобразования города, – отметил на награждении глава Красноярска Владислав Логинов. – Мы вместе реализуем благоустроительные проекты, и сегодняшний праздник действительно народный, потому что к нему готовятся все красноярцы. Спасибо вам за труд и любовь к нашему городу! Отдельная благодарность руководителям районов, которые благоустраивают свои территории и поддерживают в этом горожан!

Финал конкурса проводился в семи номинациях. Называем тех, кто занял первое место:

- «Лучший балкон/лоджия»: Луиза Тутикова (Свердловский район)

- «Лучший цветник/клумба»: Ольга Вотякова (Октябрьский район)

- «Лучший дворник»: Виктор Рейтер (Октябрьский район)

- «Лучший палисадник частного сектора»: Наталья Косогорова (Центральный район)

- «Самая динамично меняющаяся улица частного сектора»: Татьяна Шпирная (Свердловский район)

- «Самые активные жители»: жители Свердловского района

- «Самый благоустроенный район Красноярска»: Свердловский район

В целом в конкурсе два этапа – районный и городской. Есть зимние и летние номинации. В районных этапах победителей определяли в 23 номинациях. Среди них, например, за лучший двор, подъезд, фасад дома, образцовую детскую площадку, самую благоустроенную территорию офиса и другие. Есть и три зимние номинации. И в районном, и в городском этапах за 1, 2 и 3 места в каждой номинации вручают гранты в размере от 20 до 170 тысяч рублей. Их победители могут потратить по своему усмотрению.

– Номинации конкурса учитывают тот реальный вклад, который вносят красноярцы в благоустройство города, – считает председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина. – Считаю, что конкурс нужно не только продолжать, но и увеличивать количество средств, которые направляются городским бюджетом для награждения победителей. Конкурс объединяет горожан, которые стремятся сделать лучше и свой дом, и свою Родину.