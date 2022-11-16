В Красноярске пройдет День сала Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пройдет День сала. Мероприятие с таким названием анонсирует администрация Октябрьского района. А состоится оно в субботу 19 ноября на территории озеро-парка «Октябрьский» (район Мясокомбината, вход – от пересечения улиц Норильской и Калинина).

Организаторы обещают, что это будет большая продуктовая ярмарка, на которой местные фермеры и предприниматели предоставят большой ассортимент мясной и молочной продукции, а также овощи и фрукты свежего урожая, дикоросы. И изделия народных ремесел.

Так что приглашают не только фермеров, но и дачников-огородников. Они смогут продать излишки своего урожая, а горожане – их приобрести по хорошей цене.

Остается сказать, что ярмарка продлится с 9 утра до 16 часов вечера. Территорию отдыха изменили и благоустроили, так что приезжать сюда можно на личном автомобиле (есть парковка) и целой семьей (есть место для детского развлечения).