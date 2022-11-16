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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 8:02

Житель Красноярска украл две бутылки текилы

Хитромудрый такой грабитель оказался
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Красноярска украл две бутылки текилы. Стоп-кадр видео

Житель Красноярска украл две бутылки текилы. Стоп-кадр видео

Следователи красноярской полиции доказали вину 35-летнего местного жителя, который украл из магазина элитный алкоголь. Случилось это несколько месяцев назад. Молодой человек подъехал к магазину на машине, оставил ее рядом со входом, поднялся и зашел внутрь. На витрине выбрал текилу, подхватил две бутылки и вышел вон.

Женщина-продавец заметила это и попыталась остановить воришку. Но тот оттолкнул ее. А дальше, видимо, посчитал себя самым смелым, хитрым и мудрым – вернулся в магазин и стал доказывать, что ничего он не похищал, продавцу померещилось и «нечего претензии ему предъявлять».

Но камеры видеонаблюдения в магазинах для чего поставлены? По ним-то мужчину вычислили, а через несколько часов уже задержали. Ранее судимый гражданин сознался со всем. Суд отправил его в колонию общего режим на 1 год 7 месяцев. Там придется жить без алкоголя.