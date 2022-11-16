В Красноярске прошел социальный фестиваль «Город равных: строим вместе!»

На фестивале «Город равных: строим вместе!». Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске прошел городской социальный фестиваль «Город равных: строим вместе!». Его участники смогли обсудить передовые мировые тенденции повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, познакомиться с лучшими практиками регионов и города, узнать о достижениях маломобильных красноярцев. Напомним, впервые фестиваль состоялся в 2018 году. Его организаторами выступили органы администрации города, некоммерческие организации, бизнес и активные жители Красноярска.

Мероприятие прошло сразу на нескольких площадках города. Сотрудники молодежного центра «Новые имена» показали участникам, как работают с людьми с особыми потребностями здоровья, провели экскурсию по новым творческим мастерским.

– Муниципалитет и общественность строят вместе город равных. Мы создаем доступную инфраструктуру, внедряем поддерживающие сервисы – социальное такси, услуги по сопровождению людей с ограниченными возможностями здоровья, мобильную навигацию. Одним из примеров является Трудовой отряд главы города. Уже около 10 лет подростки с ограниченными возможностями здоровья работают в бригадах наравне со своими сверстниками, – рассказал заместитель главы города по общественно-политической работе – руководитель департамента социального развития Денис Антонов.

Показ мод. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Краевом дворце молодежи состоялась панельная дискуссия «Возможности для развития и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья в современном Красноярске». Ее участники обсудили лучшие практики России по организации занятости инвалидов. А работодатели обозначили возможности прохождения учебной и трудовой практики с последующим трудоустройством горожан с ОВЗ. Также в рамках форума прошли ярмарка успешных практик, где презентовали опыт реализации социальных проектов с участием инвалидов, и инклюзивный показ мод. Ребята продемонстрировали дизайнерскую одежду.

– Наш город станет лучше, если каждый будет заботиться о тех, кто находится рядом. Вместе мы создаем условия, которые позволяют ребятам с ОВЗ стать самостоятельными, вести активный образ жизни, работать и проявлять себя в различных сферах, – подчеркнула Елена Нига, организатор фестиваля, руководитель Красноярской региональной общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца».