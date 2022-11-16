В Красноярске продолжаются публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки города

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В Красноярске с 2 ноября проходят публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города (ПЗЗ). Принять участие в слушаниях могут все жители, имеющие прописку либо являющиеся собственником объекта недвижимости в городе.

ПЗЗ наряду с Генпланом один из основных документов развития города. Они включают в себя карту градостроительного зонирования, на которой установлены границы территориальных зон: жилых, производственных, специального назначения, инженерных инфраструктур. Для каждой зоны установлены регламенты: каким образом ее использовать, какими объектами застраивать. Приводятся предельные параметры для возводимых объектов: отступ от границ земельного участка, предельная площадь его застройки, предельная высота объектов. Все эти данные в совокупности дают землепользователям и потенциальным инвесторам исчерпывающую информацию о возможностях использования того или иного земельного участка.

Как отметил председатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре городского Совета депутатов Вячеслав Дюков, слушания в ДК «Кировский» прошли спокойно и плодотворно.

– Люди активно задают вопросы, которые касаются комплексной застройки территорий. Этот механизм позволяет преобразовывать город в старой части, при этом сохраняя возможность размещения важнейших социальных объектов. Собрание в ДК «Кировский» - уже четвертое. 16 ноября слушания пройдут в спортивном комплексе «ГТО» в Песчанке. Но все желающие принять участие могут до 17 ноября включительно прислать свои пожелания. Затем в течение двух недель комиссия подведет итоги, после чего материалы рассмотрит Горсовет, – отметил Вячеслав Дюков.

Екатерина Лазарева, заместитель начальника отдела градостроительной документации управления архитектуры, сообщила, что в администрацию города уже поступило более тысячи заявлений. Их на следующей неделе рассмотри комиссия, а 30 ноября заключение будет опубликовано на сайте администрации города.

ВАЖНО

Ознакомиться с материалами проекта ПЗЗ можно на сайте администрации Красноярска, а также на экспозициях, расположенных по адресам: Карла Маркса, 95 (фойе 1 этажа) и пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 126 (1 этаж, каб. 113). Также до 17 ноября участники слушаний смогут внести свои предложения по проекту. Для этого можно направить их на электронный адрес управления архитектуры города archi@admkrsk.ru.