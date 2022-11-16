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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:24

В Красноярске с 17 ноября навсегда запретят парковку транспорта под Вантовым мостом

Чтобы не создавалась проблема для проезжающих автомобилей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске с 17 ноября навсегда запретят парковку транспорта под Вантовым мостом. Фото: администрация города

В Красноярске с 17 ноября навсегда запретят парковку транспорта под Вантовым мостом. Фото: администрация города

В Красноярске с завтрашнего дня, 17 ноября, навсегда будет запрещена стоянка транспорта под вантовым мостом, в районе Арбитражного суда. Об этом сообщает администрация города. Причиной такого решения стала необходимость увеличить пропускную способность на участке и оптимизировать дорожное движение. Дело в том, что рядом находится платная парковка, но автомобилисты предпочитают оставить автомобиль там, где платить не нужно. Цена вопроса – всего 30 рублей в час, но для многих это дело принципа «не хочу платить».

Порой собирается по два-три десятка хаотично оставленных машин, из-за этого возникают трудности для проезжающих, создается угроза дорожно-транспортных происшествий, рассказывают в мэрии.

Конкретно: стоянка машин запрещается при съезде с улицы Карла Маркса на Конституции СССР. Там уже этим вечером появятся соответствующие знаки, предупреждая, что нарушителей будут вывозить на эвакуаторах.