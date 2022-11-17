Крупный сосновоборский завод нарастил производство сельди благодаря нацпроекту

В течение шести месяцев компания внедряла на заводе методики бережливого производства. Помогали ей в этом эксперты Регионального центра компетенций (РЦК, входит в структуру центра «Мой бизнес»).

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства сельди, который включает в себя разделку, засолку и упаковку. В выручке предприятия доля этой продукции составляет до 60%. Сокращение издержек после работы с экспертами РЦК в результате привело к росту не только производственных, но и финансовых показателей.

«Ожидаемый экономический эффект от проведённых мероприятий по предварительным подсчётам за год составит около 4 млн рублей. Учитывая, что сельдь занимает существенную долю в выручке компании, а мотивационная часть заработной платы всех сотрудников привязана к выручке, все почувствовали положительный эффект от бережливого производства. Как и многие предприниматели, мы пытались внедрить инструменты бережливого производства своими силами. Но результаты, конечно, не сравнить с теми, которые получены в результате участия в национальном проекте. Мы благодарны специалистам РЦК за наставничество», – отметил директор ООО «Делси» Сергей Приходько.

Вместе с командой предприятия специалисты РЦК разбирали каждую составляющую производственного потока. Например, замеряли время, которое требуется на перемещение продукции в цехе, обращали внимание на организацию рабочих мест. Таким образом, команда находила потери времени и ресурсов, влияющие на производительность, и устраняла их за счёт внедрения бережливых технологий.

«Совместно с командой предприятия наши специалисты выявили более 50 проблем, влияющих на производительность труда на пилотном потоке. С помощью инструментов бережливого производства эти проблемы были устранены. В результате время протекания процесса сократилось почти на 4 часа, а выработка увеличилась на 18,5% – это дополнительные 15 кг на одного рабочего в смену», – рассказал руководитель РЦК Павел Безсалов.

Среди изменений, которые провели на производстве, – перенос и освобождение отдельных рабочих зон, исключение лишней перекладки полуфабриката из одной тары в другую, размещение оборудования в один технологический поток. За счёт этого расстояние, которое проходит продукция от склада сырья до зоны отгрузки готовой продукции, сократилось на 98 м – это 30% пути.

Сейчас проектная команда на предприятии готова тиражировать полученный опыт на участках по переработке форели и семги. Специалисты РЦК ещё 2,5 года будут консультировать предприятие и содействовать в развитии культуры непрерывных улучшений и бережливых методик.

Узнать подробности и подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут на портале производительность.рф. Напомним, что адресная поддержка предприятиям края оказывается бесплатно. Получить все необходимые консультации можно по телефону 8-800-234-0-124.

Для справки:

ООО «Делси»на рынке уже больше 25 лет. Завод перерабатывает 200 тонн сырья ежемесячно и производит 150 видов рыбной продукции, которые поставляются в 10 000 точек продаж в 7 регионах страны.