В Сосновоборске после масштабной реконструкции открылся экопарк «Белкин дом»

Фото: администрация Сосновоборска

В Сосновоборске прошло торжественное открытие экопарка «Белкин дом». Работа над благоустройством общественного пространства шла несколько лет, рассказали в правительстве Красноярского края.

Преображение парка растянулось на довольно долгий срок. Сначала на территории появилась сцена под открытым небом, амфитеатр, качели, клумбы и арт-объект «Шишки».

Однако дизайнеры предложили полностью преобразить лесную территорию и превратить ее в современное пространство для отдыха круглый год. Проект благоустройства стал одним из победителей на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Отбор проводился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В итоге в 2022 году работа по благоустройству продолжилась.

На торжественном открытии горожане оценили новые спортивные площадки с современным оборудованием, детскую игровую площадку и скейтпарк.

Для любителей покататься на надувных санках открытием стала специализированная горка. Она будет работать круглый год.

На популярных пеших лесных маршрутах и лыжероллерной трассе появилось новое освещение. А чтобы сохранить новый экопарк, на территории установили систему видеонаблюдения.