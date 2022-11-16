Впервые в Красноярске пройдет Сибирская неделя моды

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибирская неделя моды впервые пройдет в Красноярске. В мероприятии, которое состоится с 7 по 11 декабря, примут участие дизайнеры из регионов Сибирского федерального округа, сообщает ТАСС.

Участие в неделе моды уже подтвердили 30 дизайнеров из Красноярска. Кроме показов коллекций, планируется проведение мастер-классов. Все участники смогут также пообщаться с экспертами индустрии моды.

Среди дизайнеров пройдет конкурс «Сибирские бренды», на котором выберут лучших создателей одежды, ювелирных украшений и аксессуаров.

На мероприятие приедут президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков, бывший редактор Vogue Russia Мария Федорова и директор Sauvage Group Лилия Pax.