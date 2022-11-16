Самым благоустроенным в Красноярске стал Свердловский район. Фото: администрация Красноярска

Администрация Красноярска подвела итоги конкурса «Самый благоустроенный район» 2022 года. Первую строчку занял Свердловский. Причем уже второй раз (после победы в 2016 году), на втором месте Центральный район и на третьем – Советский. В качестве награды – гранты на благоустройство территорий, сообщают Gornovosti.

Добавим, что конкурс предусматривает награждение за достижения в шести различных номинациях: «Лучший балкон / лоджия»; «Лучший цветник / клумба»; «Лучший дворник»; «Лучший палисадник частного сектора»; «Самая динамично меняющаяся улица частного сектора» и «Самые активные жители».

Виктор Рейтер стал лучшим дворником Красноярска, он работал в Октябрьском районе. О победе даже не думал, поэтому когда огласили результат, не смог скрыть удивленных и радостных эмоций: «Мне приятно, что моя работа отмечена».