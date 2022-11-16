Красноярцы пошли на поправку после отравления кукурузой

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 16 ноября, из стационара выписали двух из трех отравившихся кукурузой человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев.

Все заразившиеся ботулизмом идут на поправку, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Новых случаев отравления кукурузой из Узбекистана не было.

Расследование этого дела продолжается.

Напомним, 11 ноября появилась информация о трех жителях Красноярского края, которые с диагнозом «ботулизм» поступили в больницу. Оказалось, что все они ели кукурузу одного производителя. Опасную продукцию изъяли из магазинов.