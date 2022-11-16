В Красноярске в Покровке жильцов обязали снести трехэтажный дом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд оставил без изменения решение Центрального районного суда о сносе трехэтажного дома по адресу Гагарина, 64 в микрорайоне Покровка. Апелляционные жалобы жильцы подавали после заседания, которое прошло 15 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Тогда собственников обязали снести постройку, которую признали самовольной. Жилой дом возвели на земле, которая относится к категории разрешенных для ведения приусадебного хозяйства.

Решение вступило в законную силу.