Минэнергетики РФ выдало Богучанской ГЭС паспорт готовности к работе в отопительный сезон

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство энергетики Российской Федерации выдало Богучанской ГЭС паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов. Документ подтверждает выполнение гидростанцией всех необходимых мероприятий для надежной работы в условиях максимума нагрузок.

На станции продолжаются работы по капитальному ремонту гидроагрегата №1 номинальной мощностью 333 МВт. Работы проводятся согласно утвержденного графика ремонтов основного оборудования, требованиям нормативной документации и заводов-изготовителей.

Отметим, что решение о готовности субъекта электроэнергетики принимается Минэнергетики на основании значения «индекса готовности», рассчитанном по данным о выполнении условий готовности и показателей, зафиксированных в Правилах. Сведения о показателях, которые касаются всех сфер технологической деятельности энергокомпаний, формируются по информации, поступающей от оцениваемых субъектов электроэнергетики и Системного оператора в течение всего года. Система позволяет контролировать подготовку станций и сетей в непрерывном режиме, а также исключает влияние субъективных оценок и ошибок экспертов. Гидростанция получила максимальный индекс готовности – «100».

Мониторинг станции подтвердил соблюдение требований законодательства РФ по промышленной безопасности и не выявил нарушений организационного и технического характера, которые влияют на безопасное состояние и эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования станции. В ходе подготовки к зимнему сезону сформирован аварийный запас оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. Станция в полном объеме соблюдает графики ремонтов гидротехнических сооружений, основного и вспомогательного оборудования.

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Проверка готовности оборудования электростанций и объектов электросетевого комплекса в России проводится в соответствии с «Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный период были введены с 1 июля 2018 года, критерии оценки были дополнены и скорректированы в 2019 году. Правила распространяются на субъекты электроэнергетики, владеющие объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше, и объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более.