В Красноярске с начала года из магазинов изъяли 430 килограммов хлеба и выпечки

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В Красноярске с начала 2022 года с полок магазинов изъяли почти 270 килограммов хлеба и еще 160 килограммов различных кондитерских изделий. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Основными причинами сотрудники ведомства назвали неудовлетворительные результаты органолептических исследований, а также непропеченную сердцевину, излишнюю влажность и отсутствие документов, которые бы подтвердили качество продукции и ее безопасность.

Из 850 проведенных проб в 7,7% хлебобулочных и 1 пробе кондитерского изделия физико-химические показатели не соответствовали нормативам, еще 12,3% выпечки и 5,5 хлеба не прошли проверку на соответствие по микробиологическим показателям.