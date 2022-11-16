Резкое похолодание до -16 градусов ждет красноярцев

Почти всю неделю будет идти снег Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск в конце недели придет настоящая зима. Прогноз погоды опубликовал гидрометцентр края.

Сегодня, 16 ноября, жителей краевой столицы ждет теплый день. Температура поднимется до +3 градусов. Уже в четверг ожидается до -3 градусов и небольшой снег. В течении дня он может превратиться в снег с дождем.

В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -9 градусов, днем до -5. На выходных ночью похолодает до -11 градусов, днем будет около -5 градусов.

А вот уже в понедельник температура на улице опустится до -12 градусов, ночью – до -16.