В Минусинске двое мужчин провалились под лед

Фото: служба спасения Красноярского края

В протоке реки Енисей в Минусинске под лед провалились двое мужчин. Происшествие случилось днем 15 ноября, сообщили в службе спасения Красноярского края.

На номер 112 позвонили очевидцы. Они рассказали о том, что в ледяной воде находятся двое мужчин. Чтобы вызволить их, специалистам понадобились веревки и гидрокостюмы. К счастью, все закончилось благополучно, и несчастных вытащили на берег.

В службе спасения напоминают, что лед на реках и водоемах региона крайне непрочный, так что выходить на него опасно.