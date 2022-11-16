На острове Отдыха в Красноярске весной 2022 года появится современная лодочная станция

Фото: Александр Черных

В мае 2023 года на острове Отдыха в Красноярске должна открыться современная лодочная станция. Как идет благоустройство территории, проверил губернатор края, рассказали в пресс-службе администрации.

Сейчас на острове Отдыха рабочие разобрали старые постройки, снесли ветхие строения с заборами и вывезли мусор. Перед тем, как сдать территорию, специалисты установят освещение, обустроят места для прогулок и отдыха. Часть дорожек уже сделана и заасфальтирована.

- Енисей – это главный проспект нашего города. Именно поэтому причальная инфраструктура должна развиваться. Это позволит передвигаться по реке в пределах агломерации Красноярска, - отметил Александр Усс.

Фото: Александр Черных

Проект благоустройства острова – уникальный для региона. На лодочной станции обустроят понтонные сооружения для стоянки судов, построят теплый ангар, в котором можно будет хранить лодки весь год, и мастерскую. Появятся и места для прогулок и зоны отдыха для горожан.

Несмотря на то, что сдать в эксплуатацию объект должны в мае следующего года, уже этой зимой на станции можно воспользоваться теплым ангаров для хранения судов.