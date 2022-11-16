Красноярцев предупреждают о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей центральных районов края и Красноярска предупреждают о сильном юго-западном ветре 16 ноября. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, сообщает Среднесибирский УГМС.

На дорогах возможна гололедица. Поэтому специалисты управления по гражданской обороне рекомендуют горожанам сегодня пореже выходить на улицу, держаться подальше от плохо укрепленных баннеров, больших деревьев и строек.

Напомним, на аварийном участке на обходе Железногорска дорожники установили светящиеся маркеры. Фонари освещают сплошную линию разметки и позволяют увидеть встречные машины.