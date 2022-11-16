В Красноярске начинается приемка работ отремонтированной улицы Красной Армии

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске начинается приемка капитально отремонтированной улицы Красной Армии. Это самый крупный объект благоустройстроительной программы в 2022 году, рассказали в администрации города.

Работы велись сразу на нескольких кварталах исторического центра. Кроме Красной Армии, строители захватили прилегающие улицы Диктатуры Пролетариата, Дзержинского, Обороны, переулок Ряузовский, Горького и Декабристов. Их оформили в единое удобное пространство.

В ближайшие две недели объект проверят. За это же время подрядчик будет должен устранить все недочеты. Пока замечание выявлено только одно – нет ограждения на лестнице с улицы Обороны на Ады Лебедевой.

Фото: администрация Красноярска

Всего же за время работ на объекте строители заменили бортовые камни, в два слоя уложили асфальтобетон, обустроили новый участок ливневой канализации и систему водоотвода, установили новое освещение и благоустроили тротуары.

Изменилась и система организации пешеходного и автомобильного движения, для машин сделали парковочные карманы. Появилась и зелень, однако оценить, насколько она прижилась, можно будет уже весной.

Гарантия на работы действует от 5 до 7 лет.