В Красноярске сотрудницу налоговой и полицейского будут судить за коррупционную схему

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске следователи закончили расследование в отношении сотрудницы Федеральной налоговой службы и бывшего полицейского из отдела противодействия коррупции. Их обвиняют во взятках и злоупотреблении полномочиями – на протяжении пары лет они получали взятки от бизнесмена.

Преступления пара проворачивала с 2016 по 2018 год. За это время директор двух коммерческих организаций передал им более двух миллионов рублей. Взамен те оберегали своего патрона от процессуальных проверок незаконной банковской деятельности мужчины.

Сотрудник полиции также предупреждал бизнесмена о камеральных проверках налоговой службой, а сотрудница налоговой инспекции оказывала ему консультации. Также женщина незаконно возместила НДС одной из коммерческих организаций на сумму около 750 тысяч рублей.

Экс-полицейский сейчас находится под стражей, сотрудница налоговой – под домашним арестом. Следователи направили уголовное дело в прокуратуру, после утверждения его начнет разбирать суд.