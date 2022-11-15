В Красноярском крае мужчина погиб от обострения болезни сразу после алкогольных возлияний

Фото: СК по Красноярскому краю

В Енисейском районе края мужчина погиб после употребления алкоголя. Его смерть не была насильственной – судя по всему, он скончался из-за обострившегося панкреатита. Его тело обнаружили товарищи, которые распивали вместе с ним спиртное.

Трагедия произошла селе Абалаково, где компания из трех человек остановилась на ночлег. Утром они должны были отбыть на лесные участки для осмотра лесосек. Не обошлось без горячительных напитков, и после обильных возлияний мужчины разошлись спать.

Утром двое мужчин обнаружили своего товарища бездыханным со следами рвоты и вызвали врачей. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Судя по всему, она произошла из-за острого геморрагического панкреанекроза – тяжелой формы острого панкреатита.

Краевой СК назначил проверку инцидента и привлек судмедэкспертов, однако расследование вряд ли выльется в какое-то уголовное дело. Следов криминального характера обнаружено не было, так что мужчина, судя по всему, попросту сам добил свой организм алкоголем.