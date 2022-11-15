Мэрия Красноярска показала проект застройки города

Фото: мэрия Красноярска

Власти Красноярска опубликовали проект застройки города. Сейчас в городе идут идут публичные слушания по проекту Правил застройки и землепользования. Документ размечает места, где разрешена застройка высотками, и где будут построены другие объекты.

Судя по плану, многие участки города попадут под реновацию – застройщики будут выкупать недвижимость, сносить ее и строить на ее месте новое жилье с благоустройством. Большая часть таких зон находится на левобережье – это Николаевка, Стасовая, Лесопарковая, участки в центре и в Солонцах-2.

Рекреационных зон в новом плане довольно мало. Однако красноярцы могут присылать свои предложения на электронный адрес мэрии archi@admkrsk.ru до 17 ноября.