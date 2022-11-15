Полиция Красноярска помогает с получением гражданства жителям Казахстана

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае продолжает действовать госпрограмма по переселению соотечественников в РФ из-за рубежа. Край участвует в ней с 2007 года – воспользоваться помощью российских органов могут как иностранцы, так и россияне, проживающие за рубежом.

Как рассказали в краевой полиции, программой воспользовались пятеро граждан Казахстана. Они подали документы на вступление в российское гражданство. Одной из них оказалась «учитель года» Наталья Рыльская – сейчас она работает в красноярской гимназии №7. Как только Наталья получит гражданство РФ, она намерена отказаться от казахстанского паспорта.

– Наталья и ее муж участвуют в Государственной программе с сентября 2022 года. В целом люди в Красноярске, по словам заслуженного педагога, очень отзывчивые, во всем помогают и поддерживают не только коллеги, но и директор образовательного учреждения, – рассказали в полиции.