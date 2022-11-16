Segezha Group помогает с дорогами Кодинску в Красноярском крае

Генеральный директор ООО «Приангарский ЛПК» Константин Баяндин.

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») направила на улучшение дорог г. Кодинск Красноярского края около 8 млн руб. Это дополнительное финансирование, включенное в бюджет муниципального дорожного фонда в рамках договора между администрацией города и активом компании - ООО «Приангарский ЛПК». Проект реализуется в рамках ESG-повестки АФК «Система».

Так, с мая по август 2022 года провели ремонтное профилирование 170 км грунтовых дорог. Также подсыпали участки дорожного полотна объемом 260 м3, очистили бортовой камень от песка и грязи на протяжении 23 км путепровода. Одновременно обновили остановки общественного транспорта и тротуары, почистили проезжую часть, водоотводные лотки. Вдоль остановок и дорог скосили 14,5 тыс. м2 сорной травы. С наступлением зимы дороги будут содержаться с учетом соответствующих климатических нормативов.

«Мы живем и работаем в Кодинске. Это наш город. Развитие комбината должно идти в ногу с развитием местной дорожной и социальной инфраструктуры, общественных пространств. Мы занимаемся реализацией конкретных планов поддержки городского округа. Наша мечта – сделать Кодинск привлекательным для жизни и работы городом», - говорит генеральный директор ООО «Приангарский ЛПК» Константин Баяндин.