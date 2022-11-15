В Красноярске захоронения на новом кладбище рядом с Шинным начнутся в декабре и продлятся около 3 лет

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В Красноярске мэрия планирует разрешить захоронения на новом кладбище рядом с Шинным уже в декабре этого года. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства Юрий Савин на комиссии горсовета, с учетом подготовленной территории под могилы, хоронить жителей города смогут на протяжении трех лет.

Во время обсуждения погостов, была затронута тема и крематория. Но на вопрос, когда же он заработает – Юрий Савин ответить депутатам не смог.

Что касается Бадалыкского кладбища, то там, для понимания свободных мест, должна пройти инвентаризация. Переучет могил нужен для того, чтобы появилась информация об участках с захоронениями старше 25 лет. Их, по закону, можно использовать повторно.