Аварийный участок дороги под Красноярском пометили световыми маркерами

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Дорожники пометили светящимися маркерами аварийный участок на обходе Железногорска. На подъезде к поселку Новый путь вмонтировали 25 светильников. Маркеры должны снизить риски для водителей, особенно в темное время суток.

Фонари освещают сплошную линию разметки – это позволяет отчетливо видеть встречные машины. Подобные маркеры ранее появились на трассе Емельяново – Частоостровское и на автодороге Красноярск – Кузнецово – Зыково.

– Этот участок дороги является опасным для движения транспорта в ночное время, в августе здесь уже произошло смертельное ДТП. В связи с этим мы рекомендовали принять дополнительные меры в организации дорожного движения, – отметил глава ГИБДД Дмитрий Калинин.