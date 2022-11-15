В Красноярске водитель сбил пожилую женщину на переходе

Фото: "ЧП Красноярск"

Житель Красноярска наехал на пожилую женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Под колесами оказалась 66-летняя красноярка – после аварии ей потребовалась госпитализация.

Как пишет «ЧП Красноярск», за рулем «Ниссана» находился 33-летний водитель. Он поворачивал на перекрестке у Сквера строителей, со Взлетной в сторону 78 Добровольческой бригады.

Отметим, что этот перекресток на Взлетке давно считается проблемным. Он не регулируется светофорами, плохо освещен, при этом им часто пользуются пешеходы, а водители, зачастую, не тормозят перед перекрестком из-за небольшого угла поворота.