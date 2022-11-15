В Красноярском крае рождаемость упала на 7,9%

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В Красноярском крае продолжается естественная убыль населения. За девять прошедших месяцев в регионе умерло на 9 741 человек больше, чем родилось, сообщает Красноярскстат.

При этом по сравнению с прошлым годом динамика положительная – убыль населения уменьшилась на 2 298 человек.

Родилось в крае с января по сентябрь 2022 года 19 893 ребенка, а ушло из жизни 29 634 человека.

По сравнению с прошлым годом умирать стали реже – на 11,9%, но и рожать тоже – на 7,9%.

Убывает и население Республики Хакасия. Там умерших больше, чем рожденных, на 1 594 человека.

Похвастаться соотношением рождаемости к смертности может Республика Тыва. Там на свет появилось 4 538 младенцев, а умерло 2 143 человека.