Авиакомпания NordStar на три дня устроила распродажу билетов из Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания NordStar устроила распродажу билетов из Красноярска, Москвы, Сочи, Новосибирска, Махачкалы и многих других городов. Акция длится всего три дня, с 15 по 17 ноября, говорится на сайте компании.

Билеты со скидкой из Красноярска есть на три направления - это Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Долететь до Москвы из Красноярска можно за 2 900 рублей, билеты до Сочи и Санкт-Петербурга обойдутся в 4 000 и 4 200 рублей. Цена указана за перелет в одну сторону.

Надо учитывать, что багаж в стоимость не входит. Поэтому, если вы путешествуете не налегке, придется доплатить.

Период полетов захватывает даты с 21 ноября 2022 года по 25 марта 2023 года, кроме периода с 23 декабря 2022 года по 15 января 2023.