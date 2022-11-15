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НовостиОбщество15 ноября 2022 7:31

В Красноярске новогодние подарки получат более 72 тысяч школьников

Также пройдут праздничные елки и утренники
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске новогодние подарки получат более 72 тысяч школьников

В Красноярске новогодние подарки получат более 72 тысяч школьников

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске подарки к Новому году получат более 72 тысяч школьников. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Владислав Логинов.

Подарки полагаются ученикам 1-4 классов, а также детям участников СВО до 14 лет. Подарок стал возможен благодаря поддержке известного мецената и почетного жителя Красноярска Хазрета Совмена.

Не останутся дети и без традиционных новогодних мероприятий. В разных районах Красноярска будут проведены и елки, и утренники, а также будут построены ледовые горки.