В Красноярске новогодние подарки получат более 72 тысяч школьников Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске подарки к Новому году получат более 72 тысяч школьников. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Владислав Логинов.

Подарки полагаются ученикам 1-4 классов, а также детям участников СВО до 14 лет. Подарок стал возможен благодаря поддержке известного мецената и почетного жителя Красноярска Хазрета Совмена.

Не останутся дети и без традиционных новогодних мероприятий. В разных районах Красноярска будут проведены и елки, и утренники, а также будут построены ледовые горки.