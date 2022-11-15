За попытку дать взятку преподавателю две студентки красноярского медуниверситета пойдут под суд

За попытку дать взятку под суд пойдут две 22-летние студентки Фото: Мария ЛЕНЦ

За попытку дать взятку экзаменатору под суд пойдут две 22-летние студентки красноярского медуниверситета. Девушки не смогли сдать «Биохимию» и решили «договориться» с преподавателем, сообщает прокуратура региона.

В качестве посредника одна из студенток нашла знакомого старшекурсника. За 70 тысяч рублей тот пообещал помочь. Деньги парень в итоге забрал себе и об экзамене договариваться ни с кем не стал.

На пересдачу студентки пришли в полной уверенности, что вопрос решен, и в итоге сдали его самостоятельно с оценками «удовлетворительно».

Преступление так и осталось бы тайным, если бы в поле зрения полиции не попал тот самый студент старших курсов. Парень попался в связи с расследованием уголовного дела о выдаче поддельных справок на наличие антител к коронавирусу.

Девушкам грозит до 6 лет лишения свободы.

По факту мошенничества в отношении студента уголовное дело еще расследуется.