За два месяца красноярских водителей оштрафовали почти на 4 миллиона рублей за парковку на газонах

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске любителей парковаться на газонах оштрафовали в общем на 3,9 миллиона рублей за два месяца. Нарушения фиксируются регулярно с помощью автоматической системы видеорегистрации, сообщили в администрации города.

Члены административной комиссии с помощью комплекса «Дозор-МП» фотографируют припаркованный в неположенном месте автомобиль. После этого система отправляет запрос в ГИББД и затем готовит постановление о вынесении штрафа. Ежедневно выявляется около 50 нарушений.

Нарушитель получает уведомление на «Госуслугах», после чего у него есть 10 дней на погашение штрафа. Его размер – от 2 до 4 тысяч рублей для физлиц и от 15 до 30 для ИП и должностных лиц. Юрлицам неправильная парковка обойдется от 80 до 100 тысяч рублей.

Рейды по поиску нарушителей проводятся регулярно. Есть определенные маршруты, на которых чаще всего встречаются нарушители. Расширить список адресов могут сами жители Красноярска. Для этого надо отправить название улицы и номер дома на электронную почту spas@admkrsk.ru.

Всего с начала 2021 года программа вынесла более 7,5 тысяч постановлений на 25,4 миллиона рублей. Правда, оплатили штрафники лишь половину этой суммы.