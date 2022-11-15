В Красноярске на 3 года посадили замдиректора ЧОПа, за хищение денег, выделенных на Дельфийские игры

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В Красноярске на 3 года и 2 месяца посадили заместителя директора частной охранной фирмы, похитившего более 600 000 рублей, выделенных из бюджета на Дельфийские игры в 2022 году. Как сообщили в прокуратуре, действия руководителя ЧОПа поставили под угрозу безопасность всего мероприятия.

Все произошло в июне 2022 года. Замдиректора ЧОПа передал 100 000 рублей руководителю направления безопасности мероприятия за помощь в заключение договора по обеспечению безопасности XXI молодёжных Дельфийских игр России, проводимых в Красноярске с 20 по 26 апреля 2022 года, и завышении его цены.

Вместе мужчины похитили свыше 600 000 рублей, увеличив количество отработанных часов контролерами-распорядителями, хотя они их не отработали.

Суд признал замдиректора виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.