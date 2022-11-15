Сибиряки стали чаще посещать музей Достоевского в Омске

Памятник Достоевскому в Старой Руссе. Фото предоставлено компанией

Специалисты оператора мобильной связи проанализировали активность клиентов в туристических местах, связанных с жизнью писателя Федора Достоевского, трафик в них вырос на 5,4% год к году. Так, за 10 месяцев 2022 года на 12% увеличилась активность в Литературном музее им. Достоевского в Омске. Он находится в доме коменданта крепости, где во время ссылки бывал писатель.

В тройку наиболее популярных туристических точек, связанных с Федором Михайловичем, по итогам анализа big data входят: музей-квартира в Москве, где родился писатель (на территории музея произошел наибольший прирост интернет-активности год к году – 15%), на втором месте – музей Достоевского в Новокузнецке (здесь экспозиция рассказывает об отношениях писателя с его супругой Марией Дмитриевной Исаевой), на третьем – дом-музей Достоевского в Старой Руссе в Новгородской области. Кроме наибольшего роста интереса к музею-квартире в Москве, аналитики зафиксировали увеличение активности в усадьбе в Даровом (Московская область), где прошли детские годы писателя. Год к году трафик там увеличился на 12,7%.

Также аналитики оператора определили наиболее популярные месяцы посещений достопримечательностей. Так, пик посещений в июле и августе приходится на музей в Старой Руссе и Литературно-мемориальный музей в Санкт-Петербурге. Высокий сезон посещений в Омске приходится на апрель-июнь и сентябрь-октябрь. Некрополь мастеров искусств на территории Александро-Невской лавры в основном посещают с мая по сентябрь. Наиболее популярные месяцы для визитов в Даровое приходятся на март, апрель и июль. Музей Достоевского в Новокузнецке чаще остальных месяцев посещают в марте и декабре. В московскую квартиру, где родился автор «Преступления и наказания», чаще приходят в феврале-марте и июле-сентябре. Чаще всего в таких локациях клиенты больше обычного выгружают данные в сеть: делятся фото, видео, пишут сообщения. В этом срезе лидируют: музей-квартира в Москве, некрополь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и Литературный музей имени Достоевского в Омске.