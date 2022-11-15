В Красноярске при пожаре в гараже на Путевой серьезно пострадал 64-летний мужчина

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске при пожаре в частном гараже на Путевой серьезно пострадал 64-летний мужчина. Как рассказали в МЧС, он отравился продуктами горения и получил множественные ожоги. К счастью, пожарные успели вовремя – мужчину выносили практически в бессознательном состоянии.

Все произошло еще 14 ноября в 13:18. В МЧС поступило сообщение о пожаре на Путевой. Пожарным потребовалось 39 минут, чтобы справиться с огнем на 20 квадратных метрах.

На месте работали 5 человек личного состава и 1 единица техники.