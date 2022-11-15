На Богучанской ГЭС завершилась навигация эксплуатационного флота станции

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксплуатационный флот Богучанской ГЭС подвел итоги навигации 2022 года. В состав флота станции входят два буксира, специализированное судно для работы исследовательских и водолазных команд и катер КС-110В. В период навигации экипажи катеров обслуживали боновые заграждения, собирали крупногабаритный плавающий мусор с поверхности воды и принимали участие в обследовании сооружений станции и в гидрологических и биологических исследованиях на реке Ангара и Богучанском водохранилище. А также оказывали помощь в спасательных операциях по поиску рыбаков и туристов. В течение зимы экипажи судов проведут текущий ремонт и испытания техники.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как подсчитали специалисты Воднотранспортного участка, во время навигации рядом с сооружениями станции было собрано около 350 кубометров плавающего древесного мусора, в том числе около 200 кубометров с июля по сентябрь. Выловленную в акватории древесину вывозили в залив на левом берегу Ангары и отправили на утилизацию.

Перед уходом судов на зимнюю стоянку сотрудники эксплуатационного флота временно демонтировали и отбускировали на берег боновые заграждения станции. Защитная запань, образованная бонами, защищает напорную грань бетонной плотины, отверстия водосброса и турбинных водоводов гидроагрегатов от постороннего мусора и плавающих льдин в период ледохода.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Боны изготовлены из стальных труб, которые герметично заварены с торцов и объединены в секции по четыре штуки, секции связаны стальными тросами в единую нить; на концах нитей закреплены понтоны из труб большего диаметра. В течение зимы будет проведена проверка, очистка и ремонт бонов и тросов. Конструкции запани будут возвращены на проектное место к началу навигации 2023 года. Добавим, суда для обслуживания водохранилища были изготовлены в Набережных Челнах и доставлены на станцию накануне заполнения водохранилища в 2012 году. Они оснащены рациями, эхолотами и другим навигационным оборудованием. Боновые заграждения смонтированы в период подготовки и наполнения Богучанского водохранилища в 2011-2012 годах.